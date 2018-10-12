TEI, PD170 motorunu Baykar AŞ'ye teslim etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) 2012 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı sözleşmeyle başlatılan, Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motorunun Baykar AŞ'ye teslim edildiği bildirildi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ocak ayından bugüne kadar 3 bin saatten fazla motor çalıştırılması gerçekleştirilen, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücüyle irtifa gücü konusunda sınıfında lider, yakıt tüketimi ve güç/ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olan PD170 turbodizel motoru Baykar AŞ'ye teslim edildi.

Baykar AŞ'ye ait, dizel itki sistemli platforma entegrasyonu başlatılacak motorun, bu platformu 2019 yılının ilk yarısında havalandırması bekleniyor.