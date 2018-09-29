ANKARA (AA) - Dünya Bankası Ekonomisti Roy Van der Weide, tüm ülkelerce tartışılan "Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?" başlıklı raporu değerlendirmek ve raporun Türkiye verilerini analiz etmek üzere, 4 Ekim'de Ankara'ya gelecek.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'den yapılan açıklamaya göre, kürsülerinin Ekim ayı konuğu, Dünya Bankası Ekonomisti Roy Van der Weide olacak.

Dünya Bankası'nın, genç nesiller için "Düşük gelirli bir ailede doğmuşsanız, sosyo-ekonomik merdivenin daha yüksek basamaklarına erişme şansınız nedir?" sorusundan yola çıkarak bir çalışma yaptığı belirtilen açıklamada, çalışma sonrasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkenin verilerini kapsayan "Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?" başlıklı bir araştırma raporu yayınladığı bildirildi.

Bu kapsamda Dünya Bankası'ndam Roy Van der Weide'in, 4 Ekim'de TED Üniversitesi'nde konuk edileceği kaydedilen açıklamada, ekonomistin "Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?" sorusu üzerinden, Türkiye özelinde değerlendirmelerde bulunacağı aktarıldı.



