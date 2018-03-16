TEB'den KOBİ'lerin Endüstri 4.0 sürecine destek

İSTANBUL (AA) - TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, "Rekabet üstünlüğü elde etmek için işlerimize teknolojiyi entegre etmemiz şart. Gelişen teknolojiyle birlikte sanayinin de dijitalleştiği günümüzde, KOBİ'lerimizin de küresel rekabet içerisinde yer alabilmesi için yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurması ve Endüstri 4.0 sürecine başarıyla adapte olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Turgut Boz, WIN Euroasia Fuarı kapsamında düzenlenen" Endüstri 4.0 paneli açılışına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boz, yaşanan küresel rekabet ortamında, firmaların dijital dönüşüme hızla ayak uydurması gerektiğini belirterek, üretime dayalı sistemden verimliliğe dayalı yeni bir sisteme doğru hızla yol alındığını aktardı.

Rekabetin de artmasıyla üretim dünyasında on yıllardır kabul görmüş kuralların değiştiğini aktaran Boz, şunları kaydetti:

"Rekabet üstünlüğü elde etmek için işlerimize teknolojiyi entegre etmemiz şart. Gelişen teknolojiyle birlikte sanayinin de dijitalleştiği günümüzde, KOBİ'lerimizin de küresel rekabet içerisinde yer alabilmesi için yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurması ve Endüstri 4.0 sürecine başarıyla adapte olması gerekiyor. Banka olarak, KOBİ'lerin Endüstri 4.0 sürecine adapte olabilmesi için pek çok çalışma yapıyoruz. KOBİ'lerin rekabetçiliği için çalışmaya devam edeceğiz. Son birkaç yıldır 'Danışman Banka' anlayışımızla, KOBİ'lerin büyümesine ve rekabette öne çıkmasına destek olma amacıyla sunduğumuz hizmetlerimizi, Endüstri 4.0 sürecinde KOBİ'lerimizin teknolojik dönüşümüne de rehberlik edecek formata dönüştürmenin altyapısını hazırladık.

KOBİ’lerimizin Endüstri 4.0 sürecine adapte olabilmesine yardımcı olmak amacıyla il il gezerek TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları düzenliyoruz. Büyük şehirlerimizde düzenlemeye başladığımız buluşmalarımızı üretimin kalbinin attığı sanayi bölgelerine de taşımaya başladık. KOBİ'lerimizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farkındalık sağlama amaçlı TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları ile şimdiye kadar 6 ilde 2 binden fazla iş insanına farkındalık kazandırdık."





- "Dijitalleşme KOBİ'ler için olmazsa olmaz"





Turgut Boz, önümüzdeki dönemde KOBİ'lerin dikkat etmesi gereken en önemli trend olarak dijitalleşmeyi gördüklerini ve bu sürecin hızla ilerlemesi için banka olarak ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Fuar boyunca, şimdiye kadar KOBİ'leri dijital dönüşüme hazırlamak amacıyla sunulan teorik bilgilerin deneyime dönüşmesini gözlemleme fırsatı bulacaklarına dikkat çeken Boz, "Dört gün boyunca imalat sanayinin kalbinin atacağı bu fuarda, 6 farklı sektör çatısı altında çok yönlü olarak sanayinin dijitalleşmesini konuşacağız. Aynı zamanda KOBİ'lerimiz kafalarındaki birçok soruya bu platformda cevap bulma fırsatı yakalayacak. Burada deneyimleyecekleri dijital sistemlerle yapılan üretimin simülasyonlar, robot çalışanlar gibi pek çok teknolojiyle bilgilerini geliştirebilecekler. Dijitalleşme sürecini başarıyla tamamlamış kurumların deneyimlerini bizzat dinleme şansı yakalayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.