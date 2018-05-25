TEB ile Türk Eczacıları Birliği protokol imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk Eczacıları Birliği'yle iş birliği protokolü imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel ürün ve hizmetler geliştiren TEB, Türk Eczacıları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Türk Eczacıları Birliği üyesi yaklaşık 27 bin eczacı Türk Ekonomi Bankası'nın sunduğu avantajlardan yararlanabilecek.

Protokol doğrultusunda, SGK ödemelerini Türk Ekonomi Bankası’na aktaran ve POS’unu aktif olarak kullanan eczacıların BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ'deki Bireysel Emeklilik hesaplarına, TEB tarafından aylık 170 TL nakit para aktarılacak.

Bireysel Emeklilik Hesabına nakit para desteğinin yanı sıra eczacılara; Türk Eczacılar Birliği garantörlüğünde 40 bin TL’ye kadar ticari kredi imkanı sunuluyor. Anlaşma kapsamında eczacılar avantajlı POS fiyatlaması ve POS cihaz ücreti muafiyeti gibi ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor.



TEB'in ayrıcalıklı ticari kredi kartlarına sahip olan eczacılar, yurt içinde ve yurt dışında güvenli şekilde alışveriş yapma, taksitlendirme, Bonus kazanma avantajları ve biriken bonuslarla bedava alışveriş yapma imkanına sahip olacak.