ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği "Ekonomi ve Zanaat" temalı II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı.

Yarışmada seçilen fotoğraflardan oluşan sergi 7-27 Şubat tarihlerinde Ankara CerModern Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Serginin açılışında konuşan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Merkez Bankasının kurumsal kimliğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına uluslararası düzeyde katılım gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkinliği, finansal kuruluşların, kültür ve sanat alanında izledikleri sosyal sorumluluk projelerinin ayrıcalıklı bir örneği olarak değerlendirmek mümkündür." dedi.

Çetinkaya, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın "Ekonomi ve Zanaat" temasıyla, zanaatın kültürel çeşitliliğin yansımasının genel bir örneği olduğunu hatırlatmayı ve değerini bir kez daha düşündürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yarışmaya 74 ülkeden 2 bin 500’ü aşkın sanatçının, yaklaşık 9 bin kare ile katılım sağladığını aktaran Çetinkaya, 2018 Kasım ayında sonuçlanan yarışmada, 14 fotoğrafın ödüllendirilmesine ve 60 karenin sergilenmesine karar verildiğini söyledi.

Çetinkaya, serginin Türkiye, Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Bangladeş, İran, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Myanmar, Irak ve Endonezya’dan fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiğini ifade ederek, "Sergi vesilesiyle, yarışma seçici kurul üyeleri ve çok değerli fotoğraf sanatçılarımız Ersin Alok, İbrahim Zaman, İlyas Göçmen, Tekin Ertuğ ve Nurullah Genç’e, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkililerine ve Cermodern Sanatlar Merkezi yöneticilerine, yarışma ve sergi organizasyonunda emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ederim." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Çetinkaya yarışmada dereceye giren sanatçılara madalya ve plaket takdim etti.