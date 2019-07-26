TCMB'nin faiz indirimi kararı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici olduğunu bildirdi.

Başkan Gülsoy, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerektiğini belirten Başkan Gülsoy, şuları kaydetti:

"Döviz ve enflasyonun normal seyre dönmeye başlamasıyla birlikte piyasaya gelen hareketliliğe rağmen iş dünyası faizlerin yüksekliğinden dem vururken alınan bu karar, doğru zamanda atılan önemli adım olup, ekonomiye olumlu yansıyacaktır. Hükümetin de aldığı önemlerle birlikte reel sektörün rekabet edebilirliğinin artacağına, yeni üretim ve yatırımlar için fırsat olacağına inanıyoruz. Özellikle yatırımların önünü açacak bu önemli kararla birlikte bankaların da bu indirimi ivedi şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli. Ülke menfaatlerini gözeterek ülke ekonomisine katkı sunmak için canla başla çalışan iş dünyası hiçbir şart karşısında vazgeçmemiş, mücadeleye devam etmiştir. Çalışan, üreten, ürettiğini yatırıma dönüştürerek ülke kalkınmasına katkı sağlayan iş insanları için bu karar finansal sıkıntı çekilen şu günlerde yeni bir umut daha olmuştur. Camiamız adına kararı olumlu karşılıyor, devamının gelmesini diliyoruz."