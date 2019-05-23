TCDD çalışanları iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanları, Demiryolu Makinistler Derneği (DEMARD) Ankara Şubesi'nce düzenlenen iftar programında buluştu.

DEMARD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin Ankara şubesi tarafından gerçekleştirilen iftar programı yoğun ilgi gördü.

İftara, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü (DDGM) Recep Bilgin Bekem, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, DEMARD Genel Başkanı Nami Aras, DEMARD Ankara Şube Başkanı Metin Gedik'in de aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Aras ve Gedik, programa katılanlara teşekkür ederek, makinist personelin fiili hizmet zammı konusunda çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Türkmen de makinistlerin kendilerinden ödün vererek zor şartlar altında çalıştıklarına dikkati çekerek, fiili hizmet zammı konusunda destek vereceklerini kaydetti.