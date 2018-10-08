TBB'den kredi borçlarına ilişkin tavsiye kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye niteliğindeki kararında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanların, vadesi gelen taksitlerini 24 aya kadar vadelendirebileceği belirtildi.

TBB'den yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerine ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar alındığı anımsatıldı.

TBB Yönetim Kurulu'nun Yeni Ekonomi Programı'nı görüştüğü belirtilen açıklamada, risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı belirtildi.

Açıklamada, alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağının öngörüldüğü, bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu vurgulandı.

Bu amaçla, TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde kararlar alındığı ve üyeler ile paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL'ye ulaşan) işletmelerden; bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018'den sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019'a kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir."

"Bankalarımız büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek"

Açıklamada, uygulama için işletmelerin bankalara münferiden başvuracağı, taleplerin her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirileceği ve sonuçlandırılacağı belirtildi.

Esasen bankaların her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde tüm sektörler itibarıyla müşterilerine kredi kanallarını açık tuttuğu, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağladığı vurgulanan açıklamada, "Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Murat Birinci



