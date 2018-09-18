TAV'dan İstanbul Yeni Havalimanı açıklaması

- TAV: "Şirketimiz İGA'da herhangi bir hisse alımı için görüşmemektedir ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

TAV'dan İstanbul Yeni Havalimanı açıklaması
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İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile ilgilendiği ve bir kısım hisselerine talip olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TAV Havalimanları Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, basın yayın organlarında şirketin İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile ilgilendiği ve bir kısım hisselerine talip olduğuna dair haberler yer aldığını belirtilerek, "Şirketimiz İGA'da herhangi bir hisse alımı için görüşmemektedir ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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