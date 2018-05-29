TAV'a İngiltere'den iş güvenliği ödülü

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği çalışmalarla, British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Tav Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadan 623 şirketin başvurduğu yarışmanın sonuçları Londra'da düzenlenen törenle açıklandı. Törende ödülü TAV adına İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer aldı.

TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sıfır iş kazası hedefiyle yürüttüğü eğitimler, farkındalık çalışmaları ve çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için yapılan uygulamalarla ödüllendirildi.

Jüri, TAV'ın son 8 yılda 108 farklı konuda 100 bin saat iş sağlığı güvenliği eğitimi gerçekleştirmesini ve bu konuda inovatif bir şekilde farkındalık yaratmak üzere yayınlanan KarikatüRİSK kitabını övgüye değer buldu.





- "Odağımıza, çalışanlarımızın mutluluğunu koyduk"





Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, yedi ülkede 18 havalimanını işlettiklerini belirterek, hizmet verdikleri her noktada, 30 binden fazla TAV çalışanının yolculara en iyi seyahat deneyimini sunmak için 7 gün 24 saat çalıştığını bildirdi.

Şirket olarak çalışanların mutluluğunu tüm operasyonlarının odağına koyduklarını aktaran Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm operasyonel süreçlerimizi, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı hale getirmek üzere sürekli gözden geçiriyoruz. Son sekiz yılda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla bu önemli ödülü kazanmaktan gurur duyuyoruz. Havalimanı işletmeciliği alanında en yüksek standartlarda küresel ölçekte hizmet sunduğumuzu bir kez daha teyit etmekten mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciliği yaptığımıza inanıyoruz."

British Safety Council CEO’su Mike Robinson ise TAV'ın bu başarısını övgüyle karşıladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazananlardan oluşan uzun liste, günümüzde artan sayıda şirketin iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmenin işlerinin başarısı açısından önemini kavradığını gösteriyor. Bu çalışmalar çalışanlar, onların aileleri, şirketler ve toplumun geneline fayda sağlıyor. Ödül kazananların başarılarını kutlarken, dünyanın her yerindeki şirketleri bu örnekleri takip etmeye ve çalışanlarının iş güvenliğini ve sağlığını operasyonlarının odağına almaya davet ediyoruz."