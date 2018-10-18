Tataristan heyeti ADM Elektrik ve GDZ Elektrik'i ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Tataristan Enerji Kurumu yetkilileri, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik Dağıtım AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, hafta başında Denizli'ye gelen 18 kişilik Tataristan heyetinin, üç gün boyunca ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım tarafından misafir edildiği belirtildi.

ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım yetkililerinin, ziyaret süresince heyete Türkiye'deki elektrik dağıtım sistemi ve sektöre yönelik detaylı bilgiler verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım yetkilileri hem sektörü hem de bölge özelindeki projelerin detaylarını Tataristanlı misafirleriyle paylaştı. Sektöre ve gerçekleştirilen projelere yönelik sunumların ardından gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde elektrik dağıtım sistemine ait önemli noktalar incelenirken, Tataristan'dan gelen enerji kurumu yetkilileri özellikle saha çalışmalarıyla ilgili konulara büyük ilgi gösterdi. İki ülkenin enerji sektörünün yapısı ve teknolojik altyapının ağırlıkla görüşüldüğü ziyareti tamamlayan heyet, bölgeden büyük bir memnuniyetle ayrılırken ülkeler ve gruplar arasındaki iş birliği sürecinin gelişerek devam etmesi bekleniyor."