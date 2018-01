TAT Bakliyat'ta ihracat bayrağını ikinci nesil devraldı

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de aile şirketi olarak 1991'de kurulan ve şu an 82 ülkeye yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık bakliyat ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Tat Bakliyat, yönetim kadrosunu yeni nesle devrederken, daha çok ülkeye ihracat yapmak için hem ürün yelpazesini genişletiyor hem de yeni yatırımlar yapıyor.

Muş'ta kardeşleriyle birlikte bakliyat ticaretiyle uğraşırken Mersin'e gelen, pirinç, mercimek, bulgur, nohut başta olmak üzere tüm baklagil ürünlerini üretmek ve ihraç etmek için 1991 yılında Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti'yi kuran Şerafettin Memiş, kardeşleriyle birlikte her geçen gün büyüttüğü şirketi, daha kurulduğu ilk yıllarda ihracat yapar duruma getirdi.

Zamanla daha da büyüyerek bu alandaki önemli firmalar arasına giren şirket, Tat Bakliyat markasıyla ihracat yelpazesini daha da genişletti.

İhracattaki yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık başarısıyla bu alanda adından söz ettiren Tat Bakliyat, aile şirketi olarak büyümesini sürdürüyor.

Şimdilerde ikinci nesil tarafından yönetilen ve daha fazla ülkeye ihracat yaparak daha çok döviz girdisi sağlamak için ürün yelpazesini genişleten şirket, yeni yatırımlarla dünyanın her yerine Türkiye'den bakliyat ürünü satmayı planlıyor.

- "Hızlı büyümedik, istikrarlı büyüdük"

Şirketin ikinci nesil yöneticisi Veysel Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ve amcalarının bu sektöre başladıklarında bireysel olarak bakliyat işi yaptıklarını söyledi.

Daha sonra aile şirketi kurularak yola güç birliğiyle devam edildiğini aktaran Memiş, genç neslin de adeta işin içinde büyüdüğünü ifade etti.

Memiş, şirketin kurulur kurulmaz ihracat odaklı hareket ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Şirket kurulduktan sonra hemen ihracata başlamışlar. Bizim en önemli prensibimiz ve ilkemiz, dürüst ticaret. Büyüklerimiz azimle ve sabırla çalışmış. Biz de onlardan aldığımız bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şirketin istikrarlı bir şekilde büyümesinin nedeni şirketteki tüm ekibimizle beraber hem şirketi yönetenler hem de bu işte çalışanlarımızla azimli ve gayretli bir çalışma yapılıyor olması. Ticaretimizde esnaflığı o kültürü hiçbir zaman kaybetmeden devam ettik ve bundan sonra da böyle sürdüreceğiz. Kaliteli ürün vermemiz de işleyişi iyi yönde etkiledi. Hızlı büyümedik, istikrarlı büyüdük. Sürekli her yıl bir yükseliş trendinde olduk. Son yıllarda da çok şükür bir ivme yakaladık ve bu ivmeyle birlikte yol almaya devam edeceğiz."

- 100 milyon dolarlık ihracat

Şirketin şu an 82 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Memiş, "Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine bakliyat ürünleri tedariki sağlayan üretici bir firmayız. Bizim en önemli ürünümüz pirinç olmakla beraber, kırmızı mercimek, bulgur, nohut, fasulye gibi tüm baklagil ürünlerini üretmekteyiz. En önemli pazarımız Ortadoğu ancak tüm dünyada Amerika'dan Asya'ya dünyanın her bölgesine ihracat yapmaktayız." dedi.



Memiş, kendi üretimleri dışında da ayrıca yaptıkları ihracatla geçen yıl yaklaşık 100 milyon dolar civarı girdi sağladıklarını aktardı.

Aile şirketinde ikinci nesil yönetici konumunda olmanın ayrı bir sorumluluk getirdiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Ticaretimizi her yıl artırıp, rakamları da daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Her üründe ayrı ayrı hedeflerimiz var. Bu hedefleri yakalamak için gayret gösteriyoruz. Ürün çeşitliliği ve ihracat yapılan ülke sayısını artırmak bizim en büyük hedefimiz. Bakliyat ürünlerine ek olarak bakliyat unu ilave ettik. Artık bakliyat ununu da ihraç edeceğiz." diye konuştu.