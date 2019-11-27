Taşköprü sarımsağında fiyatlar dengelendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü Taşköprü ilçesinde sarımsak fiyatları dengelendi.

Taşköprü sarımsağında hasat edildiği temmuz ayından itibaren sürekli fiyat artışı yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Sarımsak fiyatlarında ekim ayının başındaki 5 liralık düşüşün ardından son 1,5 aydır herhangi bir değişiklik yaşanmazken, kilogram fiyatı ise iriliğine göre 15 lira ile 35 lira arasında değişiyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, sarımsağın ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretildiğini söyledi.

Sarımsağın bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirildiğine işaret eden Butur, "Beyaz altının hasat döneminde fiyatlarda istikrarsızlık oldu. Bir dönem fiyatlarda dengesizlik, istikrarsızlık olmuştu ancak şu anda fiyatlar dengelendi. Fiyatların bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu fiyatlar üreticimizi de memnun ediyor, tüketicimizi de çok sıkıntıya sokacak şekilde değil." dedi.

Sarımsağın çok tüketilen bir ürün olmadığını bildiren Butur, "Bir aile yılda 2-3 kilo sarımsak tüketir. Sarımsak çok emek isteyen bir ürün. Üreticimizin de kazanması gerekiyor. Çiftçilerimizin ürünlerine sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliğinde tarım danışmanı olarak çalışan ziraat mühendisi Özkan Özdemir de 180 çiftçiye sarımsak yetiştiriciliği üzerine danışmanlık yaptıklarını belirtti.

Bu yıl Taşköprü ilçesinde yağmur, sel ve dolu gibi afetlerle karşılaştıklarını anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:

"Bundan dolayı yüzde 60 civarında bir kaybımız var. Sarımsak üretimi az olduğu için ihtiyaca cevap veremedik. Fiyatlarda beklenenin üstünde hatta şu ana kadar hiç beklenmedik şekilde artışlar oldu. Bu artıştan dolayı çiftçilerimiz sevindiler ama verimin azlığından dolayı fiyatın fazla olması aslında birbirini dengeledi. Fiyatlar şu an son bir iki aydır aynı. Fiyatlarda kemikleşme oldu."

Sarımsak üreticisi İsmail Küçükşabanoğlu da Taşköprü sarımsağının bir yıla yakın raf ömrünün olduğunu ifade etti.

Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığına değinen Küçükşabanoğlu, "Çin sarımsağının bir başına, bizim sarımsağımızın bir iki dişi bedeldir. Bu yıl üretim çok düşüktü. Fiyatlarda çok yüksekti. Artık fiyatlar sabitlendi. Sarımsak fiyatları 15 lira ile 35 lira arasında değişiyor. Bir iki aydır aynı fiyatlarda seyrediyor. Sezon bu şekilde kapanır diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlçede 30 yıldır sarımsak üretimi yaptığını kaydeden Mustafa Alpan ise "Bu seneki fiyatlarımız çok güzel. Şu anda fiyatlar sabitlendi. Fiyatların yükselmesini de düşmesini de istemiyoruz." diye konuştu.