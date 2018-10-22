Taşınmazlar 3 yılda 10,6 milyar lira gelir getirecek

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından 10 milyar 586 milyon 430 bin lira gelir bekliyor.

AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl 1 milyar 625 milyon lira lojman, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 108 bin lira diğer bina satışı, 166 milyon 37 bin lira arazi, 892 milyon 929 bin lira arsa, 832 milyon 752 bin lira da diğer taşınmaz satışlarından olmak üzere toplam 3 milyar 520 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.

2020 yılında ise 1 milyar 580 milyon lira lojman, 982 milyon 21 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmazlar, 186 milyon 354 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 515 milyon 658 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

Tasarıya göre, 2021'de ise 1 milyar 695 milyon lira lojman, 1 milyar 71 milyon 866 bin lira arsa, 574 milyon 22 bin lira diğer taşınmazlar, 204 milyon 657 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 401 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 549 milyon 946 bin lira gelir hedefleniyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplam 10 milyar 586 milyon 430 bin lira gelir bekleniyor.

2019, 2020 ve 2021 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelirleri şöyle:

2019 yılı bütçe geliri

2020 yılı bütçe geliri

2021 yılı bütçe geliri

Taşınmaz satış gelirleri

3.520.826.000

3.515.658.000

3.549.946.000

Lojman satış gelirleri

1.625.000.000

1.580.000.000

1.695.000.000

Sosyal tesis satış gelirleri

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Diğer bina satış gelirleri

1.108.000

1.218.000

1.401.000

Arazi satışı

166.037.000

186.354.000

204.657.000

Arsa satışı

892.929.000

982.021.000

1.071.866.000

Diğer taşınmaz satış gelirleri

832.752.000

763.065.000

574.022.000