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TARSİM'in kapsamı genişletildi

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları TARSİM tarafından teminat kapsamına alındı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:53
TARSİM'in kapsamı genişletildi
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ANKARA (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2018 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde verilecek. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için de fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri de mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak kapsama dahil edildi.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, TARSİM tarafından teminat altına alındı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTARSİM
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