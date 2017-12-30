banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Tarımsal destekleme ödemelerinde değişiklik

Tarımsal desteklemeler için 2017'de yapılacak ödemelerde değişikliğe gidildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:39
Tarımsal destekleme ödemelerinde değişiklik
banner230

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için çiftçilere verilecek destek dekar başına 17,49 lira olarak yeniden belirlendi. Çeltik ve pamuk için dekar başına 41,36 lira, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 21,64 lira, aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 15,42 lira, fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola için dekar başına 13,34 lira, nadas için ise dekar başına 5,19 lira destek sağlanacak.

Muhabir: Ayşenur Sağlam


Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim