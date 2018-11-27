Tarımsal destekleme kararında değişiklik

ANKARA (AA) - Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle "köylerde birlikte üretim yapanların desteklenmesi"ne ilişkin hüküm iptal edildi.

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararla köylerde birlikte üretim yapanların desteklenmesine ilişkin esasları belirleyen madde yürürlükten kaldırıldı. Madde, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara, ilave yüzde 30 oranında ayrıca destek ödemesi yapılmasını öngörüyordu.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, halk ve hayvan sağlığına karşı oluşturduğu risk seviyesine göre sınıflandırılan hayvansal yan ürünler için oluşturulan "Kategori-I"e giren materyallere, "Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği" kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyallerin eklenmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2023'e ertelendi.