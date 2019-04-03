Tarımda 'süslü' ticaret yüz güldürdü

ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, tohumculuk, fidan ve süs bitkileri sektörlerinde geçen yıl 240,9 milyon dolarlık ithalata karşın, 260,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "3 sektörün toplam ihracatı ilk defa geçen yıl ithalatı geçti. Bu durum, sektörlerimiz için bir dönüm noktası." dedi.

Akcan, AA muhabirine, tohum, fidan ve süs bitkileri sektörlerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Süs bitkilerinin en çok belediyeler tarafından satın alındığını ifade eden Akcan, dövizdeki artıştan dolayı geçen yıl yerli ürünlere talebin arttığını söyledi. Akcan, tohumculukta geçen yıl 152 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devletin fidan sektörüne sağladığı teşvik ve desteklerle son 3 yılda ciddi bir ivme yakalandığına işaret eden Akcan, "Bu ivme sayesinde Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkeye toplamda 37,4 milyon dolarlık meyve fidanı satıldı. Bunun karşılığında sadece 1 milyon dolarlık ithalat yaptık." diye konuştu.

Süs bitkilerinde geçen yıl 60,9 milyon dolarlık ithalat, 71,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Akcan, şöyle devam etti:

"Burada da makas kapandı. Tohumculuk, fidan ve süs bitkileri sektörlerinde geçen yıl 240,9 milyon dolarlık ithalata karşın, 260,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 3 sektörün toplam ihracatı ilk defa geçen yıl ithalatı geçti. Bu durum, sektörlerimiz için bir dönüm noktası."

"Sertifika tohumların kimliğidir"

Akcan, Türkiye'de ticarete konu tohumlarda sertifika istenildiğini dile getirerek, "Sertifika tohumların kimliğidir. Bazı çevreler, 'Tohumculuk kayıt altına alınarak, bizim tohumlarımız yabancı tohumcuların eline verilmeye çalışılıyor.' diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar bizi yıpratıyor. Sertifika almak istemeyenler, sertifikasız tohum ticaretine müsaade edilmediği için işleri bozulduğundan bunu yapıyorlar. Oysa sertifika olmazsa tohumların hangisinin sera, hangisinin koyu kırmızı olduğunu gözle anlama şansı sıfırdır." dedi.

Türkiye'nin ekilebilen tarım arazilerinin günden güne azaldığını ifade eden Akcan, bu nedenle tohumlarda verimi artırıcı çalışmaların yapılması gerektiğini, bunun için de sertifika olmasının önem taşıdığını belirtti.

"Sera üretimi ihracatı artırabilir"

Akcan, seracılık sektörüne sağlanan desteklerin büyük katkısının görüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında geç kalınmış bir destek. Bu iklim koşullarında üretim çeşitliliğini sağlamamız lazım. Örtü altı model, 12 aylık bir üretim seçeneği sunuyor. Örtü altı üretimin ihracat pazarı da var. Sera üretimi ihracatı artırabilir. Rusya ve Körfez ülkeleri bu pazarların başında geliyor. Örtü altı üretim sayesinde kış aylarında fiyat artışlarının önüne de geçilebilir."