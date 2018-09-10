Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türk yatırımlarını Sudan'da artırma arzusundayız

HARTUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'daki Türk yatırımlarına ilişkin, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi karşılıklı çabayla 10 milyar dolar seviyelerine çıkarılabilir. Gerekli desteği alabilirsek Türk yatırımlarını Sudan’da artırmak arzusundayız." dedi.

Pakdemirli, Sudan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda, Devlet Başkanı 1. Yardımcısı Bekri Hasan Salih'i ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Sudan ile Türkiye arasında tarihe dayanan bir ilişkinin olduğunu, iki ülke arasındaki tarım, hayvancılık ve diğer konulardaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Sudan’ın Türkiye için Afrika’ya açılan kapı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz kendisine yapılan en ufak bir iyiliği dahi unutmayacak adil bir ülkedir. İki yıl kadar önce darbe girişiminde Sudan Devlet Başkanı El-Beşir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk arayanlardan biri olması, mesaj yayınlaması ve akabinde de mitingler düzenleyerek ülkemizi desteklemesi hatıralarımızdan asla ayrılmayacak bir karedir."

Pakdemirli, iki ülke arasındaki ticaret hacminin karşılıklı çabayla 10 milyar dolar seviyelerine çıkarılabileceğine işaret ederek, gerekli desteği alabilirlerse Türk yatırımlarını Sudan’da artırmak arzusunda olduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin zaman zaman ekonomik komplolara maruz kaldığını aktaran Pakdemirli, bunlara rağmen gelişmiş ekonomisiyle son çeyrekte de yüzde 5,2 büyüme kaydettiğini bildirdi.

Pakdemirli, 2014 yılında imzalanan tarımsal iş birliği anlaşması çerçevesinde geliştirilmesi gereken yönler olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Türk özel sektör firmalarının yatırımlarına açılacak 5 bölgedeki 780 bin 500 hektar arazinin koordinatlarının bir an önce tarafımıza verilmesi, kurulacak örnek çiftlik arazisinin yerinin kesin karara bağlanması, kiralama sözleşmesi konusunda mutabakata varılması ve imza altına alınması, Hartum’da kurulacak şirket şubesi konusunda yetkili organlarından desteği, proje kapsamında tarımsal yatırım ve tarımsal üretim girdilerinin gümrük engeline takılmadan hızlı bir şekilde geçmesi ve arazi kiralama konusunda yetkili birimin belirlenmesi konularını hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsek yatırımcılarımızın önünü açmış olacağız."

"Desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız"

Devlet Başkanı 1. Yardımcısı Bekri Hasan Salih de bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçen yıl Sudan’ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Erdoğan’ın “iki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkmalı” sözlerine vurgu yapan Salih, "Türkiye ile ilgili tüm gelişmeleri yakından izliyoruz. Biliyoruz ki şimdi Türkiye’ye karşı ekonomik anlamda komplolar üretilmektedir. Türkiye’nin ekonomisi çökertilip tamamen bir teba haline getirilmesi istenmektedir. Ancak Türkiye iradesiyle birlikte bunların üstesinden gelecek güçtedir." dedi.

Türkiye’nin kendilerine yaptığı yardımlardan bahseden Salih, yapılan destekleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

Salih, Sudan’ın vaat eden bir ülke olduğunu belirterek, sadece tarım ve hayvancılık alanında değil, petrol, madencilik ve diğer alanlarda birlikte çalışma imkanı olduğuna dikkati çekti.

Pakdemirli, Salih’le görüşmesinin ardından Sudanlı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.