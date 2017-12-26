Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Tarım sigortası yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Sigorta şirketlerince, prim borçlarına karşılık ilk yıl için Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun belirleyeceği teminat türlerine göre havuza 200 bin lira sabit teminat verilecek.Hazine Müsteşarlığı ile Gıda, Tarım...

26 Aralık 2017 Salı 08:39
Tarım sigortası yönetmeliğinde değişiklik
banner230

ANKARA (AA) - Sigorta şirketlerince, prim borçlarına karşılık ilk yıl için Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun belirleyeceği teminat türlerine göre havuza 200 bin lira sabit teminat verilecek.

Hazine Müsteşarlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta şirketlerinin prim borçlarına karşılık ilk yıl için Kurulun belirleyeceği teminat türlerine göre havuza vereceği sabit teminat tutarı 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Şirketlerin, takip eden yıllarda bir önceki yıl havuza devrettikleri prim üzerinden vereceği ilave teminat ise yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteTarım Sigortası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim