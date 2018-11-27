Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, üreticilerden gelen yoğun talep üzerine sigorta poliçe sayısının artırılması ve dolayısıyla sigortalılık oranlarının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandığını ve Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsadığı ürün, bölge ve destek oranlarının genişletildiğini anımsattı.

Gelecek yıl bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararların teminat kapsamına alındığına işaret eden Pakdemirli, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcının pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildiğini bildirdi.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda da değişiklik yapıldığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2017 yılında kuru tarım alanlarında yaygın olarak üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluğu ile uygulama başlamıştı. 2018 yılında ise arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ile sertifikalı tohumlukları kapsama girmişti. Karar ile 2019 yılında hububat ürünlerine nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bu ürünlerin kuraklık başta olmak üzere don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının önüne geçilecek."

"Büyükbaş hayvanlar terör riski kapsamına alındı"

Pakdemirli, sera sigortaları kapsamındaki sera ve yüksek tünellere ilave olarak, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alçak tüneller ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkilerinin teminat kapsamına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda da değişiklikler yapılarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar terör riski ile teminat kapsamına alındı.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda yetiştirici talepleri doğrultusunda, yavru atma riski teminat kapsamına alındı. Arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranları da yeniden belirlendi ve bal da teminat kapsamına alındı."

Tarım sigortası branşlarında muafiyet-müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat düzenlemelerine giderek, üretici lehine iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Pakdemirli, karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteğine devam edileceğini kaydetti.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında (yüzde 66,7) ek prim desteği sağlanacağını belirten Pakdemirli, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanacağını bildirdi.

Muhabir: Mehtap Yılmaz