Tarım Kredi Kooperatif Market Şubat İndirimleri 2022 Tarım Kredi Marketleri Ayçiçek Yağı Ne Kadar?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin tüm Türkiye'de yer alması ile birlikte Şubat ayı indirimleri merak ediliyor. Şubat ayında Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Artan döviz kurları ve enflasyon oranları ile birlikte tüm Türkiye'de daha uygun fiyatlı satışların yapılacağı Tarım Kredi marketleri kuruldu. Şubat ayında Tarım marketlerinde ayçiçek yağı fiyatları merak ediliyor. Vatandaşın bu noktada ki sorularına ise haber50.com editörleri yanıtlıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Şubat ayı indirimleri haberde yer alıyor.

Buğday Unu: 1 kilo un 10TL 2 kilo un 15 TL 5 kilo un 47TL

Salça: Kavanoz saçlalar 16TL

Biber salçası 12TL

Tarım Kredi Marketleri Ayçiçek Yağı Fiyatı

1 litre ayçiçek yağı 22TL oldu. 5 litre ayçiçek yağlarının fiyatı ise 105TL oldu.