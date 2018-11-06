ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye'nin gıda arzı noktasında eksikleri bulunduğunu belirterek, "Kendi kendimize yeten bir ülke değiliz. Hedefimiz, 2021 yılında et ithalatı yapmayacak düzeye gelmek." dedi.

Aksu, Swiss Otel Ankara'da düzenlenen "2. Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, çiftçilerin bilinç seviyesinin tarımın geleceği açısından çok önemli olduğunu ve onların bilgilendirilmesi için Bakanlık çalışanlarını sahaya indireceklerini söyledi.

Üretim verilerinin netleşmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aksu, "Dünya nüfusu 1970'li yıllardan bu yana yaklaşık 2 kat arttı. Bu artış aynı hızla devam etmese de sürecek. Ülkemiz açısından da bu böyle. Bizim gıda arzı noktasında eksiklerimiz var, kendi kendimize yeten bir ülke değiliz. Hedefimiz, 2021 yılında et ithalatı yapmayacak düzeye gelmek." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanması muhtemel kuraklığın önüne geçmek için Bakanlık olarak önlemler aldıklarını belirten Aksu, tarımda yapay zeka ve Tarım 4.0 gibi teknolojilerin kullanılması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş da zirvede iklim değişikliğinin tarım sektörünü nasıl etkileyeceğinin konuşulacağını ifade ederek, "Yapılan araştırmalara göre, iklim değişikliğinden dolayı 10 yıl içinde tarımda verim kaybı yüzde 2'i bulacak." dedi.

2 gün sürecek Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi'nde, iklim değişikliğinin su kaynakları ve verimlilik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tarımsal politikaları geliştirme, tarım ürünleri tedarik zincirinde iklim değişikliğinin menfi yansımalarını önleyerek geleceği planlama ve Türkiye'de iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltacak tarım politikaları konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.