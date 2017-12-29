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TANAP'tan 6 ilde bin kişiye gıda yardımı

ANKARA (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, boru hattının geçtiği 6 ilde bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldığı bildirildi.TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada,...

29 Aralık 2017 Cuma 12:25
TANAP'tan 6 ilde bin kişiye gıda yardımı
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ANKARA (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, boru hattının geçtiği 6 ilde bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldığı bildirildi.

TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, ilk ayağı kasım ayında Ardahan, Kars ve Erzurum'da hayata geçirilen gıda yardımı projesinin ikinci ayağının, hattın "Lot 2" bölümündeki Erzurum, Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışma kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının belirlediği bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, proje tamamlandığında hat boyunca 10 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon lira değerinde gıda yardımı sağlanacağı vurgulandı.

Kasım ayında da Ardahan, Kars ve Erzurum'da 3 bin 522 kişiye gıda yardımı sağlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gıda YardımıTrans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
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