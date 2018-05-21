TANAP hibe ettiği ambulansları teslim ediyor

ANKARA (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) şirketi tarafından, boru hattı güzergahındaki 10 kente hibe edilecek tam donanımlı 13 acil yardım ambulansının teslimatına başlandığı bildirildi.

TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, boru hattının geçtiği güzergah boyunca ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamındaki projelerden birinin daha tamamlandığı belirtildi.

SEIP kapsamında TANAP ile Sağlık Bakanlığı arasında 11 Nisan'da protokol imzalandığı kaydedilen açıklamada, "TANAP, Sağlık Bakanlığı'na, boru hattı güzergahında bulunan 10 şehre sağlık hizmeti veren İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmek üzere, tam donanımlı 13 acil yardım ambulansının 11'ini teslim etti. Kalan iki ambulansın teslimatının ise haziran ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla hibe edilen ambulansların teslimatının teknik uzmanların incelemesi sonrasında gerçekleştirildiğine işaret edilerek, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından ambulansların Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerine dağıtımının yapılacağı vurgulandı.



