'Talih Kuşu' geçen yıl 1,4 milyar liralık ikramiye dağıttı

ANKARA - DENİZ ÇİÇEK

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden derlediği bilgilere göre, İdare'nin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 178 milyon 239 bin 900 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 78 milyon 481 bin 339 lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 99,7 milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.

Geçen yıl 2017 yılı ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,8 artarak 1 milyar 390 milyon 599 bin 60 lira oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen yıl hazineye 740,2 milyon lira, kamuya 653,9 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 258,4 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 135 milyon lirayı aştı.

En fazla gelir sayısal oyunlardan

İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 30 milyon 87 bin lirayla "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 804,4 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 243,9 milyon lira girdi.

Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi, bu çekilişlerde 64 milyon 828 bin 430 bilet satıldı. 2017'de piyango oyunu satışının yüzde 59'una denk gelen 470 milyon 861 bin liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 26 oldu.

İdare tarafından, 2017'de toplam 243 milyon 979 bin 500 adet "hemen kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 151 milyon 999 bin liralık ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

En fazla ikramiye Süper Loto ile dağıtıldı

Sayısal oyunlardan "Süper Loto"nun satış geliri 607,6 milyon liradan 781,6 milyon liraya çıktı. Satış gelirleri "Sayısal Loto"da 655,1 milyon lira, "Şans Topu"nda 330 milyon lira, "On Numara"da 263,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Sayısal oyunlarla geçen yıl 767 milyon 783 bin 525 liralık ikramiye ödemesi yapılırken, en fazla ikramiye ödenen sayısal oyun, 287,6 milyon lirayla Süper Loto oldu. Süper Loto'yu, 253,7 milyon lirayla Sayısal Loto, 125,8 milyon lirayla Şans Topu ve 100,4 milyon lirayla On Numara izledi.

Vatandaşların "Talih Kuşu" olarak nitelendirdiği Milli Piyango'nun son 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 5 milyar 890 milyon 9 bin lira olarak kayıtlara geçti.