"Tales Matematik Müzesi gezici Tırı" İzmirli çocuklarla buluşuyor

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı İzmirli çocuklarla buluşuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda Tales Matematik Müzesi işbirliği ile hayata geçen proje paralelinde özel olarak hazırlanan gezici TIR, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı ‘Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi’nde kuruldu.

1-5 Ekim'de Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi’nde olan Matematik Gezici TIR’ı; 8-12 Ekim tarihlerinde ise Bornova Park Myvia AVM’de ziyaret edilebilecek. Okulların ziyaret öncesinde randevu alması gereken etkinlik , toplam 34 adet modül ve beş ayrı atölye ile iki hafta boyunca binlerce İzmirli çocuğa ulaşmayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında çocukların geleceğe hazırlanırken yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti.

Bu kapsamda QNB Finansbank olarak, 2015 yılında çocukları geleceğe hazırlamak, yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek amacıyla "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformunu kurduklarını belirten Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren proje ortaklarımız ve QNB Finansbank’ın gönüllüleriyle birlikte yüz binlerce çocuğumuzun geleceğine ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kez de eğitimde en önemli alanlardan biri olan matematik konusunda çocuklara görerek ve uygulamalı öğrenecekleri bir proje geliştirdik. QNB Finansbank ve Tales Matematik Müzesi işbirliğiyle hayata geçen 'QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, 15 şehrimizde on binlerce öğrencimizin matematiğin keyifli dünyasını keşfetmelerini sağlamak için yola çıkıyor.

Gezici TIR'la yer alan modüller ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımıza matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, hayatın her alanında, sanatta, mimaride, doğada yer aldığını uygulamalı şekilde öğreterek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız matematikte öğrendikleri bilgileri, birebir uygulama ile daha iyi anlayacaklar. Bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz."

Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın da, dünya’da Tales Matematik Müzesi dahil toplam 34 adet matematik müzesi olduğunun bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Türkiye’de ilk ve tek olan Tales Matematik Müzesi 2015 yılından bu yana 7’den 70’e herkese matematiği sevdiriyor ve bu misyon ülke sınırlarını aşarak her geçen gün kitlesini genişletiyor. Bugün Türkiye’de 62 il, 385 farklı noktada ulaştığımız 135 bin birey, geri dönüşlerinden çok mutlu olduğumuz Etiyopya ve Macaristan’da kurduğumuz matematik müzeleri, altına imza attığımız birçok farklı sosyal sorumluluk projesi ile matematiği sevdirmek için çıktığımız bu yolda gururla ilerliyoruz.

QNB Finansbank iş birliğinde 'QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı projesi de bizi heyecanlandıran ve QNB Finansbank ile birlikte yol almaktan keyif aldığımız bir proje. Gezici TIR’ımızda yer alan 34 modül ile ziyaretçilerimiz, altın orandan dört renk problemine, açı-görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok konuda bilgi sahibi oluyorlar."

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ında ziyaretçiler hem oyunlar, hem de ilginç sorularla matematiği uygulamalı olarak yeniden keşfedecek, atölye çalışmalarına katılarak matematiğin günlük hayatımıza olan etkilerini gözlemleme fırsatı yakalayacak. Eğitim modülleri ve atölye çalışmaları ile matematik soyuttan somuta taşınırken, çocuklara matematiğe dokunma fırsatı yaratılacak.