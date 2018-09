SWEAT FEST on the Beach 29 Eylül'de Antaya'da

İSTANBUL (AA) - Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen SWEATers APP, Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı spor festivali SWEAT FEST ile yazın son günlerinin tadını hep birlikte çıkarmak için spor tutkunlarıyla Antalya’da bir araya geliyor.

SWEATers'den yapılan açıklamaya göre, spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan, senelerdir spor yapan veya sporu yaşam tarzı haline getirmiş olan herkesin ilgisini çekecek festival, 29 Eylül’de sağlıklı yaşam ve sporun merkezi Rixos Sungate ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Otel kapasitesinin dolu olduğu etkinliğe 4 bin kişinin katılması bekleniyor.

Dolu dolu programla spor tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanan SWEAT FEST on the Beach, sporun ve sağlıklı yaşamın yıldızlarını bir araya getiriyor.

Her biri kendi alanında uzman olan Ateş Bağdaş, Çisil Sıkı, Didem Zeybek, Dilara Koçak, Duygu Aygün, Emre Kurubaş, Murat Bür, Müge Özyurt, Levin Tahmaz, Taner Uncu, Tuğrul Çağrı Yılmazer ve MacFit eğitmenleri, spor tutkunlarını etkinlikleriyle coşturacak.



SWEAT FEST on the Beach’in Akdeniz rotasında, Dilara Koçak "Vicdan Yaptırmayan Tatlılar", Müge Özyurt Şafak "Spor Öncesi ve Sonrası Beslenme" konulu mutfak atölyelerinin yanı sıra Murat Bür ile x25 Tabata, Zumba, Budokon yoga, pilates, floatfit, aqua cycle, kangoo jumps, kano, yoga, SUP yoga, aqua yoga, candle lit yoga, sunset yoga, hip-hop yoga, Fit Attack, Group Cycle ve Introduction to Cave 101 gibi birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.



Gün sonunda, reggae müziğinin ünlü grubu Sattas ile muhteşem bir müzik ziyafeti de sporseverleri bekliyor.

SWEAT FEST on the Beach’te otelde konaklama zorunluluğu bulunmuyor.