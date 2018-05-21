SÜTAŞ yatırımı Doğu'da hayvancılığı canlandıracak

BİNGÖL (AA) - Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından Bingöl'de merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında yapılması ve 2 yıl sonra da üretime başlaması planlanan tesis, doğrudan yüzlerce, dolaylı olarak da binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Bakanlar Kurulu'nun, kentte gerçekleştirilecek yatırıma proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararı, 20 Mayıs Pazar günü Resmi Gazete'de sayısında yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Mayıs Pazar günkü Bingöl'ü ziyaretinde vatandaşlara bu kararı müjdelemesinin ardından söz konusu bölgede iş makineleriyle çalışmalara başlandı.

Geniş yayla ve meralarıyla geçmişte Türkiye'nin canlı hayvan deposu olarak bilinen Bingöl'de 733 milyon 709 bin lira yatırım bedeli ile faaliyete geçecek entegre tesis, hayvancılığa can suyu, besiciye de umut oldu.

Günlük bin 63 ton süt işlenecek, 80 ton gübre üretilecek

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlhan İl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SÜTAŞ olarak misyonlarının "Çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirmek" olduğunu söyledi. İl, bu doğrultuda, "Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modeli" ile ineklerin beslendiği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar tüm süreci titizlikle yönetmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu modelin aynı zamanda biyogaz tesislerinde hayvan dışkısı ve organik atıkları enerji ve organomineral gübreye dönüştürerek, tarımsal üretimde girdilerin azaltılması ve çevreye olan olumsuz etkilerin minimuma indirilmesini öngören döngüsel ekonomi modeline geçişi de sağladığına işaret eden İl, "Bu çerçevede yatırımımız 'süt hayvancılığı uygulamalı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği', 'yem bitkileri üretimi', 'yem fabrikası', 'damızlık süt sığırı geliştirme merkezi', 'besi çiftliği', 'süt ürünleri fabrikası', 'atık bertaraf', 'anaerobik arıtma, biyogaz ve elektrik üretim tesisleri' ile 'organomineral gübre üretim tesisleri'nden oluşmaktadır." dedi.

Bingöl'de faaliyete geçecek yatırımları içinde "süt ve besi hayvancılığı teşhis laboratuvarı ve sağlık merkezi", "genomik seleksiyon merkezi", "embriyo üretim merkezi" ile "genomik boğa yetiştirme merkezi"nin de yer alacağını belirten İl, şunları kaydetti:

"Süt ürünleri fabrikamız günde bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Yatırımımız içinde her biri 2 bin sağmal kapasiteli 5 damızlık süt sığırı geliştirme çiftliği ile 6 bin 500 baş kapasiteli damızlık süt sığırı yetiştirme çiftliği, 5 bin baş kapasiteli besi çiftliği de yer alacak. Yem fabrikamız günde 600 ton yem üretim kapasiteli. Enerji tesislerimiz 6,4 megavat elektrik üretimi, organomineral gübre üretim tesisimiz ise günde 80 ton kapasiteli olacak."

Tesisin temel atıldıktan sonra 2 yıl içinde üretime başlayacağını ve 4 yıl içinde bölüm bölüm tamamlanmasının planlandığını ifade eden İl, toplam 733 milyon 709 bin 211 lira yatırım bedeli öngörülen tesiste, bin 12 kişiye istihdam, bölgeden süt alımı ile 5 bin üretici aileye de katkı sağlanacağını söyledi.

İl, süt toplama, yem, ham madde temini ve mamul sevkiyatı için 150 araç, süt ürünleri satış ve dağıtımı için 635 aracın çalıştırılacağını anlattı.

Cari açığın finansmanına her yıl 99 milyon dolar katkı

Bu yatırımın hem işsizliğin azalmasına hem de cari açığın finansmanına katkı sağlayacağına dikkati çeken İl, "10 bin baş damızlıktan alınacak yavrularla her yıl 15 milyon dolar tutarında damızlık, 4 milyon dolar tutarında ise besi hayvanı ithalatı önlenecek. Ayrıca 6,4 megavat kapasiteli biyogaz ve elektrik üretim tesisi ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) kapsamında 5 milyon dolar tutarında doğalgaz tüketimi ikame edilecektir. Yapılacak yatırımla Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ile İran, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere yılda 75 milyon dolar ihracat yapılması hedeflenmektedir. Böylece yatırımımızın cari açığın finansmanına her yıl 99 milyon dolar tutarında bir katkı sağlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

İl, esasen "Bölgesel Kalkınma Projesi" olan yatırımlarının başlamasıyla bölgenin, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminde önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.

Tesislerinde yıllık 332 milyon litre süt işleneceğini aktaran İl, bu sütün büyük bir kısmının bölge çiftçileri tarafından sözleşmeli süt sığırcılığı modeli ile üretileceğini bildirdi.

İhtiyaç duyulan çiğ sütü üretebilmek için gerekli kaba yemin üretiminin çok büyük bir kısmının da yine bölge çiftçilerince sözleşmeli kaba yem üretim modeli ile sağlanacağını anlatan İl, SÜTAŞ'ın yatırımlarının faaliyete geçmesinden sonra, tam kapasiteye ulaşıldığında, süt, kaba yem, kesif yem ve ham madde alımı ile taşıma ve dağıtım hizmetleri, diğer bölgesel mal ve hizmet alımları, gübre ve atık alımları ve ücret olmak üzere bölge insanına yılda 803 milyon, ayda 67 milyon lira nakden ödeme yapılacağını aktardı.

İl, fabrikada üretilecek bölgesel ürünler için gerekli olan koyun ve keçi sütü ihtiyacının bölgedeki koyun ve keçi yetiştiriciliğine de destek olacağını kaydetti.

"Hem bitkisel hem de hayvansal üretim artacak"

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da bölgede hayvancılığın SÜTAŞ ile yeniden canlanacağını söyledi.

SÜTAŞ'ın sadece Bingöl'e değil, çevre illere de büyük katkısının olacağını belirten Koç, "Bin kişiye yakın istihdam var. Bölgemizin sanayicisi ve üreticisi için büyük bir verim olacağını düşünüyorum. Bu yatırımın gelmesiyle hem bitkisel hem de hayvansal üretim artacaktır. Çünkü sadece süt üretilmeyecek, bunun yanında besi hayvanı da yetiştirilecek. Hayvancılığın tekrar eski günlerine döneceğine inanıyorum." dedi.

Çeltiksuyu köyü muhtarı Yüksel Gürdeğir de yatırımın Türkiye ve Bingöl için hayırlı olmasını diledi.

Bu yatırımın köylerinde gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Gürdeğir, "Bu yatırımla bin kişiye iş imkanı verilecek. Bu istihdamdan köylerimizin faydalanmasını bekliyoruz. İnşallah hem köyümüz hem ülkemiz için hayırlı bir yatırım olur." diye konuştu.

Sariçiçek köyü muhtarı Ahmet Aslan da SÜTAŞ yatırımının başta köyleri olmak üzere bütün bölgeye fayda sağlayacağını söyledi.

Aslan, bu yatırım sayesinde gençlerin iş için gurbete gitmeyeceklerini, köyden kente göçün tersine döneceğine inandığını belirtti.