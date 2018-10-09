Suşehri'nde kapalı alanda domates hasadı sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 bin metre kare kapalı alanda üretimi yapılan domates hasadına devam ediliyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçeye bağlı Solak köyü yakınında 5 bin metrekare kapalı serada domates hasadı yapan Hakan Gül'ü ziyaret etti.

Yüksel, ziyarette, hasat hakkında Gül'den bilgi aldı.

Gül, temmuz ayının ilk haftasında domates hasadına başladıklarını ve kasım ayı sonuna kadar hasat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Domatesi Sivas dahil çevre illere sattıklarını aktaran Gül, "Bu serayla bölgemizde her türlü sebze ve meyveciliğin olabileceğini gösterdik. Bölgenin toprağı verimli. Önemli olan çalışmaktır. Bu konuya yerel yönetimlerin de gerekli katkıyı vermesi gerektiği kanaatindeyim. Şu ana kadar yaklaşık 70 ton satış yaptık. İnşallah daha devam edecek." diye konuştu.

Yüksel, Gül'ü bu girişiminden dolayı tebrik ederek, "Bu serayı gören birçok müteşebbisin farklı sebze üretimi yapmak için bölgemize geleceğine inanıyorum. Bizler de yerel yönetim olarak bu gibi kardeşlerimize destek olacağız. Allah bereketini versin." ifadesini kullandı.