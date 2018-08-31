İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına üç şehir, 13 ilçedeki 16 projesiyle destek veriyor.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Emlak Konut, KONUTDER, GYODER ve İNDER’in desteğiyle başlatılan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına üç şehir, 13 ilçedeki 16 projesiyle destek veriyor. Sur Yapı’nın bölgesine değer katan konut, ofis ve dükkan projeleri kampanya dahilinde satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Sur Yapı bünyesindeki 16 projede liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Yapılan indirim sonrasında yüzde 10 peşinat alınacak. Sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra yüzde 15, ikinci yılda da yine yüzde 15 ara ödeme yapılacak. Kalan tutar ise yüzde 0,98 vade farkı ile firma bünyesinde 120 ay taksit imkanıyla satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanyanın 28 Ağustos- 31 Ekim'de süreceğini ve Sur Yapı bünyesindeki 1000 adet konut, ofis ve dükkan ile sınırlı olacağını kaydetti.

Daha önce benzer bir kampanya yaptıklarını ve konut satışlarını yüzde 22 oranında yükselttiklerini anımsatan Elmas, "Bu tür kampanyalar sayesinde daha geniş kesimlere konut alma imkanı sunmuş oluyoruz. Özellikle gençler, yeni evlenenler ya da ilk evini almak isteyenler için böyle zamanlar tarihi fırsat dönemleri oluyor." değerlendirmesinde bulundu.





Elmas özellikle bu kampanyaya maliyetler fiyatlara yansımadan yapılan son fırsat olarak bakılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Konut faizlerinin yüzde 2’lerin üstüne çıktığı bir dönemde tüm finansman yükünü firma kendi üstlenmiş oluyor. Biz de Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı olarak bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0,98'lik oranla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak istiyoruz. Bankadan kredi kullanmayacaklar. Böyle bir dönemde hükümetimizin desteği ve gayrimenkul firmalarının gayretiyle yüzde 0,98, büyük bir fırsat. Konuta erişilebilirliği artırmak ve çok daha geniş kitleleri ev sahibi yapmak için kampanyaya katılan firmalar karlarını neredeyse sıfıra indirdi. Vatandaşlarımıza bu fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Konut alanlar hep kazançlı çıkmıştır. Bu kampanyadan alanlar ise bir kaç kat kazançlı çıkacak."





Kampanya kapsamındaki projeler şöyle:

İstanbul Avrupa yakasında yer alan Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, Topkapı Evleri, Tempo City, Mirage Cadde Dükkanları, Axis İstanbul Ofis. İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe Lavender, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Exen İstanbul. Bursa’da yer alan Marka Rezidans. Antalya'da Sur Yapı Antalya.

Sur Yapı'nın Eyüp’teki Axis İstanbul ofisleri, Güneşli’deki Mirage Cadde dükkanları, Ümraniye’deki Exen İstanbul rezidansları ve Bursa Nilüfer’deki Marka Rezidans projeleri hemen teslim olarak kampanyada yer alıyor.