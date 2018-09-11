Sur Yapı Antalya’da 450 bin metrekare imalat tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı’nın 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nde, bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, Antalya’da hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin inşasına hızla devam ediyor.

Antalya’da 8 milyar lira yatırımla 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda yeni bir şehir kuruluyor. Projede inşaat faaliyetleri 24 saat aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 93 blokta 6 bin 417 konutta 450 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. İlk etapta yer alan konutların zamanında teslimi için hızla çalışılıyor. İlk etapta yer alan 6 bin 417 konutun 2019’da teslim edilmesi planlanıyor. İlk etabın yüzde 50'lik kaba inşaatı tamamlandı. Eylül sonuna kadar yüzde 100 ünün tamamlanması hedefleniyor.

Hafriyat sırasında 27 bin kamyon seferi yapılırken ilk etapta hafriyatın yüzde 100’lük kısmı tamamlandı. 23 kule vincin aynı anda çalıştığı projede birçok blokun duvar örülme işlemleri başladı. Birinci etapta bulunan 93 bloktaki binalar aynı anda yükseliyor. Ayrıca bazı bloklarda doğrama ve cephe çalışmalarına başlandı.

- İkinci etaba da start verildi

İkinci etabın çalışmaları da ayrıca başladı. İkinci etabın hafriyat çalışmaları sürüyor.

Sur Yapı Antalya Projesi’nin Turkuaz etabından 60 ay ve yüzde 0,98 vade ile 2 bin 200 liradan başlayan taksitlerle evlerini alabiliyor.

Yakın zaman içinde tanıtımı yapılması beklenen projede tanıtım öncesi son fırsatlar yaşanıyor. Aynı kampanya şartlarıyla isteyenler ofis ya da dükkanlarını Sur Cadde’den alabiliyor. Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılacak olan Sur Cadde projesi ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1,3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni İstiklal Caddesi havası yansıtılmış olacak.

Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ayfon, Burdur ve Konya olmak üzere Türkiye’nin 58 farklı iline dağılan bir skalada satış gerçekleştirildi. Bugüne kadar bin 800 bağımsız bölümün satıldığı projeye sadece ülke içinden değil dünyanın pek çok farklı ülkesinden de ilgi gösteriliyor.

Yurt dışından da yüzlerce kişi Antalya projesine yatırım yaptı. Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil birçok yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talep geldi.

Dünya üzerindeki Türk vatandaşları da projeden çok sayıda satın alma gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi ülkeler ilk başlarda geldi.





- "450 bin metrekarenin üzerinde inşaat imalatı yaptık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 6 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatın yüzde 50’sini tamamladıklarının belirterek, "450 bin metrekarenin üzerinde inşaat imalatı yaptık. Bir kıyas yapacak olursak İstanbul’da orta ölçekli 9 konut projesinin inşaatını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız anlamına gelir, bu çok iyi bir performans." ifadelerini kullandı.

Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşa ettiklerini bildiren Elmas, içerisinde 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar ve müzelerin olduğunu kaydetti.

Elmas, büyük kent parkıyla beraber ciddi bir şehir inşa ettiklerini ifade ederek, "8 yılda, 8 milyar liralık büyük bir ekonomik aktivite olacak. Bunun büyük bir kısmını da Antalyalı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Aralık ayında satışa başladığımızda Türkiye’nin her tarafından hatta dünyadan çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Yaptığımız iş çok iyi anlaşıldı. Antalya’nın bir dünya markası olduğunu hep beraber bir kez daha görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.