Sunny Elektronik'in uzman servisleri Antalya'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Sunny Elektronik'in uzman servisleri Antalya'da bir araya geldi.

Sunny'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yerli üretim yapan teknoloji markalarından Sunny, Antalya Lara’da gerçekleştirdiği büyük organizasyonla, "Birlikte Daha Güçlüyüz" sloganıyla 250’ye yakın uzman servisini buluşturdu.

Bu yıl 40. yılına giren Sunny Elektronik, Türkiye'nin her yerinden gelen tüm uzman servisleriyle markanın hedefleri, yeni projeler ve mevcut talepler konuşuldu.

Sunny yetkilileriyle bir araya gelen servis üyeleri hem keyifli vakit geçirdi hem de markaya dair öneri ve taleplerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunny Elektronik Müşteri Hizmetleri Merkezi Direktörü Mustafa Gökçe, müşteri memnuniyetinin önemini ve ekip çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Teknik ve idari olarak güçlü servis yapısı ile tüketicilerimize marka güveni oluşturmak temel stratejimizdir. Tüketici memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmak için sizlerle birlikte sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sayımızın her gün çoğalmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



