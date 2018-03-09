İSTANBUL (AA) - SunExpress, Airlines Economics Dergisi tarafından düzenlenen Aviation 100 ödüllerinde Destekli Krediler dalında "Dünyada Yılın En İyi Kredi Anlaşması" ödülünün sahibi oldu.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, her yıl Aviation Economics tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından Airlines Economics okurlarının oyları ile havacılık ve finans konularında yılın en başarılılarının belirlendiği Aviation 100 Awards'ta, dünyada "Yılın Destekli Kredi Anlaşması" ödülünü kazandı.

Böylece SunExpress aynı finansman işlemi ile Aralık 2017'de kazandığı "Avrupa'da Yılın En İyi Kredi Anlaşması" ödülünü global platformda da elde etmiş oldu. SunExpress, uçak finansmanı için gerçekleştirdiği French Tax Lease modeli işlemiyle de uluslararası alanda 2016'nın en başarılı İhracat Kredi Anlaşması ödülünü almıştı.

Verilen bilgiye göre, ödüle layık görülen anlaşma, Nisan-Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 3 adet Boeing teslimatını içeriyor. SunExpress’e ödülü, Airline Economics Growth Frontiers Dublin 2018 Konferansı kapsamında 22 Ocak 2018 akşamı düzenlenen gala yemeğinde takdim edildi.