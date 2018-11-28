Sulamayla ekonomiye yıllık 112 milyon lira katkı sağlanacak

KAYSERİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bünyan-Sarıoğlan Sulaması inşaatının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 111 milyon 639 bin lira katkı sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, Kayseri'nin mümbit topraklarını suyla buluşturma, vatandaşlara içme-kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma yönündeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiği vurgulanan açıklamada, "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Gölsu Projesi'nden Kayseri de nasibini aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa yol açtığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Bünyan-Sarıoğlan Sulamasının tamamlanması ile 226 bin 300 dekar zirai arazi sulanacak. Bahçelik Projesinin en büyük ünitesi olan Bünyan-Sarıoğlan Sulaması işi kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, işin tamamlanması ile 226 bin 300 dekar zirai arazi basınçlı borulu sistemle sulanacak. İnşaatının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak. Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 111 milyon 639 bin 561 lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."