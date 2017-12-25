Sudan'dan Türk iş adamlarına davet

HARTUM (AA) - Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl, ülkesinin, Türk iş adamları için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Her türlü konuda Türk iş adamlarına yardımcı olacağız ve bütün engelleri kaldıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyareti kapsamında, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Fadıl, Sudan'ın kaynaklarıyla Türkiye'nin ekonomik gücü arasında çok büyük bir iş birliği oluşturabileceklerini belirtti.

Mübarek el-Fadıl, Sudan'ın temel altyapıya, üretimin ve kalitenin artırılmasına ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Biz, Türkiye'deki kardeşlerimizle, tarım ve sanayide hızlı gelir getirecek projelere girerek, altyapıya kaynak aktarmak istiyoruz. Türk kardeşlerimizle 2-4 ay içinde 1 milyar dolarlık tarım üretimi yapalım diye konuştuk. Türk şirketlerinin Sudan'daki altyapı yatırımlarını bekliyoruz. Türkiye'nin elindeki teknikle ülkemizin sanayi ve tarım alanındaki kalkınmasını gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

- "Türkiye bizim için kalkınma örneği"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği ekonomik kalkınmanın, kendileri için bir kalkınma örneği olduğunu belirten Fadıl, şöyle devam etti:

"Biz de Sudan'da böyle bir kalkınma istiyoruz. Sudan Afrika'nın kalbinde yer almaktadır. Bundan dolayı Türkiye ile Sudan arasındaki ortaklık, Türkiye için Afrika açılımında büyük bir rol oynayacaktır. Sudan özel sektörü için 3 yıllık planımız var. Sanayi ve tarım alanında üretimi artırarak Sudan'ın ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Eğer Türk şirketleriyle burada çalışırsak bu rakamı 1 yılda yakalarız. Altın, bakır ve demir madenlerimiz var. Onların çıkarılması için Türkiye hem tekniğe ve hem de sermayeye sahip. Zaman kaybetmeden üretime başlamalıyız. Her türlü konuda Türk iş adamlarına yardımcı olacağız ve bütün engelleri kaldıracağız."

- 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler çok yönlüdür. Politik düzeydeki ilişkilerin ticari ilişkilere yansıması ve ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkması için iş adamlarına büyük bir görev düşüyor." dedi.

Rikabi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri hem politik ve hem de ekonomik olarak daha üst seviyelere taşıyacaklarını vurgulayarak, Sudan'daki iş adamlarının ülkedeki verimlilik ve üretiminin artırılması için Türkiye ile iş birliği kurması gerektiğini kaydetti.

Türk iş adamlarına, Sudan'ın sunduğu fırsatları anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Rikabi, şunları kaydetti:

"Sudan'ın doğal kaynakları var. Bakir ve tarıma elverişli topraklarımız var. Sularımız var, hayvancılık alanında Allah'ın verdiği büyük nimetlerimiz var. Kızıldeniz'in en güzel kıyıları Sudan'da ve Kızıldeniz'deki en iyi limanlar Sudan'ın sahillerinde bulunmaktadır. Sudan, dünyanın ve Afrika'nın kalbinde yer almaktadır. Sudan, altın, demir ve bakır madeni bakımından zengin olan bir ülkedir. Sanayi olarak hemen hemen bütün ham maddeler Sudan'da bakir olarak sizi beklemektedir. İlaç fabrikalarımız var fakat bütün ham maddesini dışarıdan almaktayız. Sudan bitki kaynağı bakımından en zengin ülkelerden birisi konumunda bulunuyor fakat bu bitkileri kullanamıyoruz. Ülkemizde her türlü ham madde mevcut. Sudan bütün Afrika piyasasına satılacak ürünlerin üretim merkezi olabilir.

Tarım araç gereçlerini halen ithal etmekteyiz. Tarım makineleri üzerine sanayi geliştirmek istiyoruz. Ambargoların kalkmasıyla Türk bankalarının burada çalışmasını istiyoruz. İş adamlarından Türk bankalarının buraya gelip faaliyet göstermesi ve Sudan bankaları ile iş birliği yapmaları için arabulucu olmasını istiyoruz. İlk stratejimiz, ortağımız Türkiye ve Türk iş adamları olsun.Türkiye'den gelen iş adamlarının tecrübelerini Sudanlı iş adamlarıyla paylaşacaklarından eminiz. Şu anda aktif olmayan kaynaklarımızın kullanılmasında bize yardımcı olsunlar. Sudan çok genç nüfusu sahip, Türkiye'nin bize bu gençlerin eğitilip ekonomiye katılması için yardımcı olmasını bekliyoruz."

Sudan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Yusuf Ahmed Yusuf ise iki kardeş ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, kurulacak stratejik konsey ile ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınacağını söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Korkmaz da iki ülkenin ticari olarak çok büyük bir potansiyel taşıdığını ancak bu potansiyelin büyük kısmının kullanılmadığını ifade etti. Korkmaz, iki ülke arasındaki 500 milyon dolarlık ticaretin, yapılan anlaşmalarla daha yüksek seviyelere çıkacağını kaydetti.