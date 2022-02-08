Şubat 2022 Süt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Yeni Süt Fiyatları..

Türkiye'de son yıllarda en fazla zam gelen ürünlerden birisi olan süt fiyatları Şubat ayında ne kadar oldu? Son 4 ayda artan döviz kuru ve enflasyon sebebi ile tüm gıda ürünlerine %100 zam gelmişti. Süt fiyatları da gelen zamlardan etkilenirken Şubat ayında güncel süt fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Zincir marketler tarafından duyurulan indirim ve sonrasında gelen zam haberleri sonrasında vatandaşların dengesi şaştı. Her gün gelen zamlar sonrasında vatandaşın da cebi eksilmeye devam ederken 2022 Şubat ayında güncel süt fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde..

Bim, Şok, A101, Migros Güncel Süt Fiyatları

Migros marketlerde Şubat ayı itibari ile 1 litre süt fiyatı 7,90TL'den satılıyor.

A101 marketlerde 1 litre süt fiyatı 7,25TL'den satılıyor.

Bim ve ŞOK marketlerde ise 1 litre süt fiyatı 7TL ve 6,90TL'den satılıyor.

Vatandaşlar aktüel ürünler dönemlerinde marketlerin uyguladığı indirim ve kampanyalar ile birlikte güncel süt fiyatlarında ufak da olsa indirimler yaşanabiliyor. 1 litre süt fiyatlarının geçtiğimiz seneden bu yana %100 zamlanması ise vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yeni ay içerisinde süt fiyatları sabit olarak bu şekilde satışa devam edecek.