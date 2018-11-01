"Subaru'nun en çok satan modelinde indirim 21 bin lira"

İSTANBUL (AA) - Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, "ÖTV indiriminin uygulanmasıyla Subaru'nun en çok satan modeli XV'deki indirim 21 bin lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.
Subaru'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karagülle, artan fiyatlar ve finansman maliyetleri Türkiye otomobil pazarının 2018 yılında bir önceki yıla göre önemli oranda küçülmesine neden olduğunu belirtti.
Karagülle, "Küçülme trendinin önümüzdeki aylar içinde iyileşebileceği yönündeki beklentiler de ortadan kalkmıştı. Sınırlı sayıda ürün grubuna yapılan ÖTV indirimi, pazarı eski adetlerine getirmeyecek olsa da satışlara olumlu yönde ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
YENİ SUBARU XV
Fiyat
ÖTV İndirimli Fiyat
SUBARU XV 1.6i
Xtra
168.771 TL
152.026 TL
SUBARU XV 1.6i
Xtreme
187.486 TL
168.869 TL
SUBARU XV 1.6i
Xtreme Plus
198.321 TL
178.621 TL
SUBARU XV 1.6i
Xclusive
212.308 TL
191.209 TL