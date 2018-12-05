Subaru XV'ye yeni deri döşeme seçeneği

İSTANBUL (AA) - Subaru XV, yeni deri döşeme seçeneğine kavuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Subaru XV, Türkiye pazarında Xtra, Xtreme, Xtreme Plus ve Xclusive olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Subaru XV’nin Xclusive donanımına özel olarak gri deri döşeme seçeneği, aralık ayı itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulmaya başladı. Xclusive donanım seçeneğini tercih eden tüketiciler, siyah ve gri deri döşeme arasında seçim yapabilecek.

Yeni Subaru Global Platformu üzerinde geliştirilen ilk model olan ve çok kapsamlı güvenlik donanımlarıyla segmentindeki en yüksek güvenlik seviyesine sahip otomobillerden birisi konumunda bulunan Subaru XV’nin tüm versiyonlarında, EyeSight sürüş destek teknolojisinin yanı sıra ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak, sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor.

Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inçlik dokunmatik ekran ve 6.3 inçlik çok fonksiyonlu bilgi ekranı gibi çok sayıda yeni donanım Subaru XV’nin standartlarında yer alıyor.