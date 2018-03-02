Subaru 2018 Cenevre'da VIZIV Tourer Concept'i tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Subaru Corporation, bu yıl 88'incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Subaru VIZIV Concept serisinin Tourer versiyonunu tanıtıyor.

Şirket açıklamasına göre, Subaru’nun 2013 yılında Subaru VIZIV Concept modeliyle başlattığı VIZIV (Vision for Innovation) konsept modelleri, Subaru markasını geleceğe taşıyacak yeni tasarım ve teknolojilerin yönünü ve markanın gelecek vizyonunu temsil ediyor.

6 Mart 2018 saat 11:15’te Hall 2’de yer alan Subaru standında gerçekleşecek basın toplantısında, Subaru VIZIV Tourer Concept‘in Dünya Prömiyeri gerçekleştirilecek