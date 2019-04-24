Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü

TRABZON(AA) - Türkiye'de, avlanma sezonunda yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 118 bin 954 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatı yapıldı. İhracattan, 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 93 bin 169 tonluk su ürünleri ihracatından 536 milyon 160 bin 284 dolar kazanılmıştı. Böylece bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı.

Söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta, Hollanda, Japonya ve İtalya ilk üç alıcı ülke oldu.

Türkiye'den bu dönemde Hollanda'ya 87 milyon 461 bin 871, Japonya'ya 60 milyon 155 bin 632, İtalya'ya ise 58 milyon 738 bin 814 dolarlık su ürünleri ve mamulleri satıldı.

"Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat da değerde yüzde 239 arttı"

Doğu Karadeniz'den de 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 arasında, 2 bin 788 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 14 milyon 832 bin 290 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 655 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 3 milyon 453 bin 718 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece bölgeden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 325, değerde de yüzde 239 arttı.

"Avrupa Birliği ülkeleri ihracatta ön planda yer aldı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve bölgeden yapılan su ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Bu dönemde yapılan ihracatta Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta Avrupa ülkeleri ön planda yer alırken, Japonya'ya yapılan ihracatta da yüksek oranlı artış dikkati çekmektedir. Türkiye'den 76 ülkeye yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, ülke çeşitliliği açısından da önemli bir başarıya imza atmış oldu."