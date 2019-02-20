Su havzalarını koruma düzenlemesi

ANKARA (AA) - İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarına ilişkin koruma planlarının hazırlanmasına yönelik esaslar düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarına ilişkin koruma planlarının hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe girmesi, uygulanması ve revizyonuna ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen yer üstü suyu kaynakları için koruma planları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanacak.

Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme-kullanma suyu temin edilen yer üstü suyu kaynakları için koruma planlarının hazırlığı bakanlıkça yapılacak. Aynı yer üstü suyu kaynağından içme-kullanma suyu temin eden birden fazla idare olması halinde koruma planları, ilgili idarelerce birlikte belirlenecek. İçme-kullanma suyu havzası koruma planına ilişkin teknik ve idari şartnameler bakanlıktan temin edilecek tip şartnameler kullanılarak ilgili idarelerce yazılacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre tebliğ, içme-kullanma suyu planını hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlar için rehber niteliği taşıyacak. İçme-kullanma suyu koruma planları ile koruma-kullanma dengesi çerçevesinde havzaya özgü tedbirler belirlenerek içme suyu kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Bu nedenle her bir içme-suyu havzası özelinde koruma planının hazırlanması önem taşıyor. Bakanlıkça, içme-kullanma suyu temin edilen her bir su kaynağının havzası özelinde koruma planının bakanlık veya bakanlığın koordinasyonunda büyükşehir belediyeleri tarafından en geç 2023 yılına kadar hazırlanması hüküm altına alınmıştı. Yeni yatırım yapılması halinde de yine bakanlık koordinasyonunda yatırım yapan kurum tarafından koruma planı hazırlanacak.