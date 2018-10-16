STSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasınca (STSO) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı'na destek verildi.

STSO Başkanı Üzeyir Arslan, enflasyonla mücadelede oda yönetim kurulunun ve bütün üyelerin üzerine düşen görevi yerine getireceğini, Türkiye'nin bu zor döneminin bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle üstesinden gelineceğini belirtti.

Arslan, STSO'da yaptığı açıklamada, topyekun bir iktisadi mücadelenin başladığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

Enflasyonla mücadeleyi tek başına ne kamu, ne de özel sektörün yapamayacağını ifade eden Arslan, "Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir." dedi.

