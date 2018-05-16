STAR Rafineri ve TANAP'a

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) iştiraki olan STAR Rafineri AŞ ve TANAP Doğalgaz İletim AŞ'nin finans direktörleri (CFO) "En Etkin 50 CFO" ödülüne layık görüldü.

SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "En Etkin 50 CFO" araştırması kapsamında, STAR Rafineri Finans Direktörü Elchin Ibadov ile TANAP Finans Direktörü Bora Çermikli, Finans Liderleri Zirvesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Araştırma kapsamında şirketlerin, ciro ve aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, son üç yıldaki kar büyümesi, nakit yaratma kapasitesi ile sektördeki itibarı analiz edildi.



Ayrıca araştırmada, bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performansları değerlendirildi. Bu yılki başarı listesi, CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki proaktif rolü baz alınarak hazırlandı.



