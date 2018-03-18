Spot piyasada elektrik fiyatları arttı

ANKARA (AA) - Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 3,14 artarak 153,90 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 417 milyon 383 bin 184 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 3,14 yükselerek 153,90 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 11 Mart'ta 216,77 lira ve en düşük 17 Mart'ta 0 lira olarak kayıtlara geçti.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 155,10 lira olarak gerçekleşti.