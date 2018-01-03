Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,99 lira, en düşük 109,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,64 artarak, 71 milyon 358 bin 739 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 202,99 lira, en düşük saat 23.00'te 109,01 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,29 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 177,40 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,33 lira, en düşük 129,99 liradan işlem gördü.