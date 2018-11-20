Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,46 lira, en düşük 200,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,16 azalarak 115 milyon 813 bin 849 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 314,46 lira, en düşük saat 04.00'te 200,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296,68 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 299 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312,30 lira, en düşük 225,88 liradan işlem gördü.