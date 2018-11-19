Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312,30 lira, en düşük 225,88 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,99 artarak 116 milyon 6 bin 497 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 312,30 lira, en düşük saat 04.00'te 225,88 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298,94 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 300,94 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,91 lira, en düşük 55,06 liradan işlem gördü.

