Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307,85 lira, en düşük 171,15 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 artarak 122 milyon 344 bin 195 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 307,85 lira, en düşük saat 03.00'te 171,15 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 296,33 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304,94 lira, en düşük 193,50 liradan işlem gördü.