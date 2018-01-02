Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,33 lira, en düşük 129,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,26 artarak, 70 milyon 903 bin 431 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 200,33 lira, en düşük saat 04.00'te 129,99 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 173,49 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 175,10 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 205,78 lira, en düşük 109,01 liradan işlem gördü.